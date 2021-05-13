新市警找回被竊「玄佐將軍」神尊，廟方人員前往致謝並迎回神尊。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市區建安宮13日早上9點多時「玄佐將軍」神尊遭竊，當地警方受理報案後，依監視器影像1小時內找到黃姓嫌犯，並且於竊賊家中找到「玄佐將軍」神尊，以及新化玄凌殿「關聖帝君」，神奇的是，經查玄凌殿9日失竊並未報案，因為神明指示會自己回來，果真應驗。

據了解，建安宮廟方人員一早看到一陌生人影，隨後發現「玄佐將軍」神尊遭竊，立即向善化警分局新市分駐所報案，所長黃三豪立即派員調閱相關監視影像畫面，員警一看到監視器影像，馬上認出該名竊嫌係轄區列管的黃姓慣竊，馬上前往黃嫌家中逮人。

意外的是，警方在其住處除找到「玄佐將軍」，還找到另一尊「關聖帝君」，黃嫌供稱是在新化區某間廟宇竊得，經新化警分局查訪，果真查出轄區內玄凌殿「關聖帝君」神尊9日遭竊，但廟方並未報案，因為神明指示神尊會自己回來，警方1小時內找回兩神尊，有如神助。

建安宮對於警方受理報案之後，能立即啟動相關偵查作為，在不到1個小時立即尋回失竊神尊，主委徐坤隆親自前往新市所領回神尊，並當場向新市所所長及辛苦辦案員警，表達萬分感謝之意。

善化警分局長歐祖明表示，警力有限、民力無窮，民眾若發現周遭有可疑人士出沒或有可疑之處，請立即撥打110報案專線或逕與轄區分駐（派出）所聯繫，善化分局員警接獲報案後，均會立即派員查處，絕不會辜負廣大市民之支持與期待。

(中時 )