由於通膨竄升凸顯美國經濟有過熱之虞，市場憂心聯準會（Fed）恐提前讓寬鬆貨幣措施退場，美股周三再度殺尾盤，道瓊工業指數大跌近700點，本周連三黑總計重挫3.4％，與標普5百指數同創去年10月底以來3個交易日的最大跌幅紀錄。

所幸，美股周四已出現止跌契機，由於上周初領失業救濟人數降至低於50萬，創疫情爆發以來新低，證明就業市場持續回溫，有利經濟復甦，三大指數跳空開高，道指大漲逾200點或0.7％，標指與那斯達克分別強彈0.9％與1.3％。

道指周三收盤大跌2％或681點，標指則跌2.1％，道指本周以來累計跌幅達3.4％，標指更跌了4％，雙雙改寫去年10月底以來三個交易日的最大跌幅紀錄。

通膨竄升與利率看漲對科技股等高成長類股的殺傷力尤大，因為科技股通常因預期未來營運高成長而享有較高的本益比，但通膨與利率雙揚將侵蝕未來的獲利。受此衝擊，谷歌母公司Alphabet周三重挫3.1％，特斯拉又暴跌4.4％。

科技股雲集的那斯達克指數周三狂洩357點或2.7％，本周前3個交易日累計暴跌5.2％。

美國周三公布4月消費者物價指數較去年同期跳漲4.2％，升幅不僅高於市場預期，同時還創2008年以來最高。

紐約美隆銀行旗下投顧Lockwood Advisors投資長佛瑞斯特（Matt Forester）表示，「不僅通膨意外竄升會不利投資人的投報率，而且還會增加Fed未來幾個月政策動向的不確定性。」 美國公民金融集團（Citizens）全球市場投資部門主管貝迪基恩（Tony Bedikian）指出，「股市正處於歷史高檔，通膨竄升開始讓投資人感到不安。」

富達全球經濟學家史塔尼斯卡（Anna Stupnytska）指出，「市場目前最擔心的就是因為通膨揚升，央行將開始緊縮銀根。」

通膨數據公布後，最敏感的美國公債殖利率隨即跳升，10年期公債殖利率急揚至1.693％，大漲7個基本點，創3月以來單日最大漲點。

全球股市周四一片綠油油，日經指數重挫2.4％，香港恆生指數大跌1.8％，歐股隨後跟進跳空開低，英國大盤重挫逾2％，Stoxx 600泛歐股市指數大跌1.6％。

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