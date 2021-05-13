中央流行疫情指揮中心今晚緊急發布新聞稿，指接獲某醫院通報2名60多歲住院病患確診新冠肺炎，要求該院全面清消，暫停收治新冠肺炎確定及疑似個案。對此北市衛生局也證實，該醫院就是和平醫院。
指揮中心今晚接獲通報，指某醫院通報2名住院病患為確診患者，隨即協同北市衛生局到該院進行調查防治。衛生局隨後證實為台北市立聯合醫院和平院區發生，局長黃世傑也說，發生時剛好把病人轉到負壓病房，現在會暫時清空不收病人，該隔離就隔離。
黃世傑表示，事發當時，剛好就把病人轉到負壓隔離病房，現已清空，暫時不收病人，有些要隔離就隔離，這些都有既定流程，不會像以前那麼慌張。他也透露，當時病患住院時好像是泌尿問題，且也沒說職業，所以醫師沒發現，可能一開始沒那麼明顯，或是沒想到。
至於是否有初步匡列相關醫護人員，他則說會按照接觸情況，決定是居家隔離還是自主健康管理，這些都有標準，並說中央明天記者會將把細節講清楚。
(中時新聞網)
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