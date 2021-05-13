富邦悍將先發投手陳仕朋今日先6局失3分，繳出本季第5場優質先發，不過雖然打線終於有起色幫他打下4分，但自家牛棚又失火，7下失3分也把陳仕朋的勝投搞丟了，樂天桃猿陳晨威、林承飛各有2分打點貢獻，樂天以7比4贏球，陳仕朋無關勝敗收場。

陳仕朋賽前本季援護率只有1.66分相當低，導致他戰績1勝6敗相當悲情，他賽後自責分率只有3.47是各隊本土先發投手最低，但攤開他本季過往先發場次來看，隊友最多只能幫他打2分，是他勝投少的主因。

這場比賽雖然他首局就被林泓育敲出二壘打而失分，第4局又被林承飛敲出二壘打再丟2分，不過幸好打線終於給支援，面對樂天先發投手霸林爵，高國麟二壘打開啟攻勢，再加上對方投手發生失誤形成滿壘，富邦趁機攻下4分大局，形成4比3，這也是富邦打線首次給陳仕朋超過2分的支援。

只不過陳仕朋投完6局退場後，牛棚卻失火，7下林立先敲安追平、陳晨威在補刀超前安，猿隊打線連續安打多添3分，反以6比4逆轉，最後樂天還是以7比4贏球，兩邊先發投手陳仕朋、霸林爵仍無關勝敗，樂天在主場拿到久違的2連勝。

敲出致勝安的陳晨威賽後表示，7局下半時纏鬥到滿球數後想要積極出棒，也是因為如果自己保送了場上形成滿壘，下一棒林泓育會有可能打出雙殺打的壓力，因此選擇積極出棒。

樂天桃猿嚴宏鈞跑回本壘追平比數。（陳麒全攝）

樂天桃猿陳晨威。（陳麒全攝）

樂天桃猿林立獲選單場MVP。（陳麒全攝）

樂天女孩啦啦隊隊長籃籃表示，雖然現場少了熱情的球迷一起應援，女孩們除了線上直播與球迷互動外，全場九局也都會為球員加油應援。（陳麒全攝）

樂天女孩啦啦隊隊長籃籃表示，雖然現場少了熱情的球迷一起應援，女孩們除了線上直播與球迷互動外，全場九局也都會為球員加油應援。（陳麒全攝）

樂天女孩啦啦隊隊長籃籃表示，雖然現場少了熱情的球迷一起應援，女孩們除了線上直播與球迷互動外，全場九局也都會為球員加油應援。（陳麒全攝）

中場時間，東、西區的女孩互動玩遊戲，帶動現場氣氛。（陳麒全攝）

中場時間，東、西區的女孩互動玩遊戲，帶動現場氣氛。（陳麒全攝）

中場時間，東、西區的女孩互動玩遊戲，帶動現場氣氛。（陳麒全攝）

樂天女孩若潼。（陳麒全攝）

樂天女孩奔卉妮。（陳麒全攝）

(中時 )