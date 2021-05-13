全球股市持續波動加劇，美股、台股幾乎同步下挫，台股連日盤中震盪更為激烈。瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele 13日表示，震盪起因來自對於通膨的擔憂，而且市場上許多因子交互感染導致繼續形成再通膨的環境佈局，站在長期觀察金融市場的專家角度，這種市場環境也是建倉結構性贏家的有利時機，長期投資者將能以較低的價格建立倉位，為結構性贏家提供良機，換句話說，投資者可運用波動率上升來構建長期部位。

Mark Haefele 指出，近幾個月以來，瑞銀財富管理一直倡議佈局於再通膨主題，比如能源和金融，這些行業通常能夠受益於通膨上升或收益率走高，在通膨前景存在不確定性、經濟持續重啟之際，再通膨交易具有走升的空間。 面對市場波動加劇，投資人現在做什麼？Mark Haefele 說，「為結構性增長做好準備」，儘管超大型科技股短期上行空間有限，但瑞銀仍持續青睞與5G、金融科技、綠色科技和健康科技等相關的企 業，適合長期投資者能以較低價格建立倉位。

Mark Haefele 建議，投資人應可利用近日的波動，進行投資和提供保護，基於瑞銀認為通膨飆升僅是短暫的過程、股市漲勢也還未結束的觀點，投資者可運用波動率上升來構建長期部位，在作法上可制定月度時間表來分批買入，並在市場進一步下跌時加快投入。透過結構性策略也能取得類似的結果。

(工商 )