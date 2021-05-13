資本市場大好，金融業首季獲利倍增。金管會13日公布，首季銀行業稅前獲利1,047.5億元，比去年同期成長15％以上，證券業因台股多頭行情，首季獲利355.8億元，同比成長近64倍，保險業亦因實現大量資本利得，前3月稅前賺1,773億元，亦成長167％，等於金融三業首季總獲利已達3,176億多元，比去年同期的1,576億元，多出一倍以上。

銀行放款增加，利息及手續費收入都成長，但最重要的還是投資收益增加，但因為銀行投資以債券為主，股市多頭，銀行受益較少，因此包括本國銀行、外銀及信合社在內的廣義銀行業，首季稅前獲利1,047.5億元，比去年同期僅成長15.4％，是今年金融業中，成長幅度最少的業別。

保險業首季獲利1,773億元，創歷史同期新高，主要還是來自壽險業，首季稅前就賺1,718億元，成長171％以上，主因就是大型壽險公司趁股債多頭，首季實現逾千億元的資本利得，保險業亦是金融業首季獲利最高者，三個月內獲利已是去年全年獲利的近8成。

獲利成長幅度最大的還是證券期貨業，據金管會統計，首季證券期貨業稅前獲利355.8億元，比去年同期的5.5億元，多賺350億元以上，主要原因是證券業，首季稅前賺309億元，而去年首季證券業是虧損36億元。

證期局副局長郭佳君表示，證券商獲利大增二大主因，一是去年首季因為新冠肺炎，加權指數大跌，券商獲利亦受影響，今年台股則創新高，帶動券商獲利，二是去年首季有華南永昌證的權證虧損事件，那時華南永昌證就虧損46億元，今年則無此情況。

投信首季稅前獲利亦有34.53億元，亦比去年同期成長44％以上，郭佳君分析，主要是台股行情，帶動投資人投資意願，台股基金規模大增，投信獲利也會增加。

證券三業中僅期貨業首季獲利衰退，期貨業前3月稅前獲利12.14億元，比去年同期衰退33.6％，郭佳君表示，主要是有期貨自營部位虧損。

金融業首季獲利已接近去年全年稅前獲利，即6,756億元的47％，只要不再出現放款踩雷或投資虧損，今年金融業獲利應可再創歷史新高。

(工商 )