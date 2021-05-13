廣達首季威猛，在經濟規模帶動下，毛利率以6.33％創歷史新高，營益率連續第四季超過3％，稅後獲利70.97億元、年增率超過175％，創下史上單季獲利第五高，EPS為1.84元，廣達預期，第二季缺料更嚴重，但第二季筆電出貨量仍可望季增個位數、營益率與首季相當，筆電訂單能見度已達第三季底，筆電需求不受後疫情時代影響。

廣達第一季筆電出貨量達1,900萬台，僅季減少3.6％、優於預期，其中高達三～四成為Chromebook帶動下，首季毛利率因而衝上6.33％、創單季歷史新高，比去年同期增加1.48個百分點，也比去年第四季旺季水準小增0.14個百分點，雖然受到營業費用較多影響，營益率仍有3.21％，是連續第四個季度超過3％，稅後獲利達70.97億元，不僅是同期最賺、也是有史以來單季獲利第五高，年增率達175.2％，只有季減17.7％，EPS為1.84元。

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