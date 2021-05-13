沈玉琳、Melody戴上透明面罩主持。（TVBS提供）

《11點熱吵店》13日錄影出現「防疫隔板」。（TVBS提供）

新冠肺炎疫情不斷升溫，為讓錄影落實防疫，TVBS《11點熱吵店》12日晚間收到通知後，連夜趕工製作「防疫隔板」。13日錄影前，主持人沈玉琳看見隔板說：「以前只看到政論節目使用，沒想到今日在綜藝節目也看到了。」他也幽默表示，原以為主持人中間也要隔起來，但這樣很像在錄《我愛紅娘》，大讚TVBS反應很快，防疫的方方面面都做得很嚴謹。Melody也感謝電視台貼心做好防疫，讓節目能安心進行，也呼籲全國人民團結防疫，希望這波疫情趕快受控制。

兩人在錄影中帶著「防疫面罩」，Melody從去年開始使用，原先沈玉琳很抗拒，覺得講話會有蒸汽，但Melody一句：「木村拓哉去年就開始戴面罩，你戴了你就是台版的木村拓哉。」讓他馬上被說服。Melody也說，不僅在攝影棚高規格防疫，回家之後全家人都要在門口把衣服換掉，立刻去洗澡，連老公平時戴的眼鏡都必須消毒。沈玉琳則透露，5歲的女兒回家會跟他說「新冠肺炎」、「要多洗手」等關鍵字。

TVBS各節目、外製單位亦遵守防疫作業機制，具體做法包括：節目錄製現場進出務必戴口罩，採實名制、噴酒精與量體溫記錄，錄製棚內現場加隔板拉開來賓距離，製作團隊減少人數進行分流。外製單位錄影過程非用餐時間全程配戴口罩，同時密切觀察疫情趨勢包括確診者動線，隨時更改外景地點或立刻暫停外景，嚴格遵守防疫措施。層層把關，將疫情衝擊降到最低。

(中時 )