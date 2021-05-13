國民黨立委鄭天財13日在立法院交通委員會上質詢表示，造成49死的太魯閣號重大事故，其工程監造廠商聯合大地工程顧問公司，竟在事件後繼續得標台鐵限制性招標工程，質疑管理不當；公共工程委員會主委吳澤成並回應「這不應該」。台鐵13日晚間回應表示，「宜蘭線七堵~猴硐間線形改善可行性研究」購案將重新招標，也已將聯合大地提報為拒絕往來戶。

因應太魯閣號事故，立院交通委員會13日上午排審政府採購法相關修法草案，鄭天財質詢，台鐵推鐵路行車安全改善6年計畫，卻因工程疏失釀太魯閣號重大事故，該工程監造廠商聯合大地工程4月16也被起訴偽造施工進度，但竟在太魯閣號事件後還得標政府2項限制型招標工程標案，決標金額2074萬餘元，承攬的其中1案還是台鐵工程。

台鐵晚間回應表示，為改善七堵~猴硐間線形，今年1月26日「宜蘭線七堵~猴硐間線形改善可行性研究」勞務採購招標公告，3月2日第1次開標，經審查廠商資格及投標文件符合規定，續於3月31日召開評選會議，聯合大地序位第1名，取得優先議價權，4月16日完成決標。

不過4月2日太魯閣號事故之後，聯合大地負責該項「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K51＋170~500山側邊坡安全防護設施工程」設計及監造的聯合大地，因涉有監造不實及未採取適當工地防護作為，台鐵已於4月21日起終止該工程委託設計及監造契約。台鐵「宜蘭線七堵~猴硐間線形改善可行性研究」購案也將不會與聯合大地履約，並將重新辦理招標作業。

另聯合大地工程顧問股份有限公司K51＋170案的違約行為，台鐵局已依採購法第101條規定，提報該公司為拒絕往來廠商。

(旺報 )