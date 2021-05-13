先前名為Libra的臉書加密通貨計畫Diem，12日宣布將總部由瑞士移回美國，並放棄申請瑞士的支付系統執照，改發行與美元掛鉤的穩定幣。

臉書與其他25家企業成立的Diem協會表示，協會已與數位貨幣銀行Silvergate Capital合作，發行與美元掛鉤的穩定幣。

穩定幣係指追蹤法定貨幣或其他商品的數位貨幣。穩定幣一如其名，用意是避免價值出現劇烈波動，迥異於比特幣等加密通貨。過去一年來比特幣價格大起大落，低至9,000美元，最高曾逼近6.5萬美元。

Diem協會12日亦宣布，撤回向瑞士金融市場監管局（FINMA）申請支付系統執照的計畫，瑞士主管機關迄今仍未核准該協會的申請案。

Diem協會表示，旗下單位Diem Networks將負責穩定幣和付款系統的運作。該協會強調，Diem Networks將向美國財政部的反洗錢部門－金融犯罪執法網絡（FinCEN）登記。

Diem指出，Diem以區塊鏈為基礎的支付網絡，將比現行的付和轉帳系統更快速和便宜，同時能保護消費者和防範金融犯罪。

Diem協會的最新行動反映，該協會致力消除主管機關疑慮。Diem協會在2020年延攬曾擔任美國財政部次長的李維（Stuart Levey），出任協會首任執行長。李維曾經出任匯豐控股（HSBC）法務長長達八年。

臉書在2019年宣布雄心遠大的Libra計畫，最初是打算與一籃子國家貨幣掛鉤，但引來各國主管機關與央行關切，擔心Libra將擾亂金融穩定和淪為洗錢工具。

在商界反彈和法規疑慮下，臉書大幅縮減其加密通貨計畫，並在2020年12月將Libra改名為Diem。最新宣布意味著臉書又再次縮減計畫規模，將原先欲發行全球通貨的野心，縮小為專注於美國市場。

(工商 )