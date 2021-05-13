大陸環球網13日報導，澳洲前外交部長埃文斯日前接受「亞洲在線」（Asia link）採訪談及中國時說：「當你已經身處坑中，就不要再給自己挖坑了。」他認為，澳洲應該要非常謹慎對待那些讓中國感到難以忍受的事情，小心自己的措辭和政策措施。

埃文斯在節目中對澳洲的外交政策提出了四點建議：一是減少與美國（的接觸），並且減少對他們的依賴。二是自力更生，三是關注亞洲，四是加強全球參與合作。

埃文斯說：「我們不會放棄與美國的聯盟，但我們要認識到一個現實：美國的存在感、力量、承諾以及我們對美國的依賴感都比過去少了很多。」

「我們只需要認識到，美國有自己的利益，儘管拜登政府現在正積極地重新修復聯盟關係。」埃文斯說，但是澳洲並沒有得到美國的農民和葡萄酒商太多的支持。「這並沒有填補我們與中國之間留下的空白。」埃文斯直言，美國將永遠遵循自己的利益。如果某個地區真爆發了戰爭，美國是否會在軍事上支持澳洲，將完全取決於美國對自身利益的評估。

在提到中國時，埃文斯表示，「當你已經身處坑中，就不要再給自己挖坑了。」他呼籲澳洲應該要非常謹慎對待那些讓中國感到難以忍受的事情，小心自己的措辭和政策措施。「因為你必須認識到，中國占我們出口總額的30％以上。」

埃文斯稱，每個人都在談論中國需要做些什麼來糾正其過度的保護主義，「但是，我們自己在反傾銷方面的表現確實相當有趣。」埃文斯表示，「如果你看一下記錄，你會發現我們自己在反傾銷問題上比世界上任何其他國家都要更咄咄逼人。」埃文斯說道，「這樣沒有任何好處。 」

(中時 )