感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，如今萬華危險程度已高於桃園，成為最高風險區。（圖／林周義攝）

北市聯醫和平院區13日晚間爆出2名確診個案，為60多歲的1男1女，赴急診就醫後住院，數天後確診新冠肺炎。專家憂心，目前萬華隨便就爆出茶藝館感染，病人去個醫院也被檢驗出，社區的病人多到一個程度就會進入醫院，現在萬華可能已比桃園危險，是最高風險區，擔心「是不是在醞釀什麼東西」。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，現在的問題在萬華，當地應該有很多人被感染。其實社區的病人多到一個程度，病毒才會進入醫院，目前萬華隨便就爆出茶藝館感染，病人去醫院也被檢驗出，他有一定程度憂心。台灣院內感染守的緊，現在擔心的萬華「是不是在醞釀什麼東西，問題很大的感覺。」

黃立民表示，今日確診的1男1女，他們住了3、4天才被檢驗出，9日到醫院，12日轉往負壓隔離病房，在進入負壓隔離病房前，感染多少人也不清楚，一定要要去查。由於這2人住的是不同病房，不曉得住的是感染科、胸腔科或其他普通病房，若是其他普通病房，通常是2、3人房，不見得人人都會自負差額住頭等房。因此，同房病人、接觸的醫護都很危險，環境、人與人的接觸都有可能造成傳播，引發院內感染。

對於當下要如何防堵，黃立民說，和平醫院要把疫情管控住，針對住過的病房要全面檢驗抗體，病房所有人，包含清潔人員、陪病者都要匡列。至於萬華區，目前指揮中心只匡列4條街的範圍要求採檢，但不可能只有4條街的人被感染，這樣是不夠的。

黃立民說，政府應該針對萬華進行大規模血清篩檢，其他醫院也應提高警覺，萬華來的人都要儘量篩。另外，民眾沒事暫時不要去萬華，去的話要小心，口罩戴好，手要洗乾淨，去訪友、工作過的人都要特別留意。

(中時 )