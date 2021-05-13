（取自衛福部官網）

根據衛福部官網指出，近日網路平台以蘇永承先生名義傳播「台灣冠清一號」，專治任何新冠病毒與變異新冠一事，衛福部國家中醫藥研究所表示，這是一個惡意的錯誤訊息！

衛福部重申，國家中醫藥研究所研究團隊在國際新冠肺炎疫情嚴峻期間，於去(109)年研發出之「臺灣清冠一號」中藥方劑，該製劑含10味中藥材，目前已非專屬授權8家國內GMP中藥廠製造。

衛福部指出，對於該民眾於網路傳播之「台灣冠清一號(含13味藥材)」之相關組成與說明，係剪貼網路媒體報導，變更名稱為「冠清一號」，再隨意組合網路上之資訊文字，非關聯「臺灣清冠一號」。另其13味藥材中之「生石灰」，具強烈腐蝕性，不屬於中藥；倘未經中醫師診療自行購買藥材煎煮「生附子」毒劇藥，將嚴重影響民眾健康。

中醫師公會也發出聲明指出，正牌的「清冠一號」中藥方劑，內含10味中藥材，並授權國內8家GMP中藥廠製造。而冒牌的「冠清一號」竟含有強烈腐蝕性的「生石灰」，以及毒劇藥「生附子」，一旦民眾混淆而誤用，會造成嚴重的健康損害，敬請各界切勿輕信網路謠言，任何涉及中藥的資訊，務必要以政府機關、中醫師公會所正式公告者為準。

(中時新聞網)