加拿大Alphawave掛牌失利 崩跌逾20％ 22:322021/05/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大半導體IP供應商Alphawave IP周四在倫敦證交所掛牌，但受到科技股拋售潮拖累，股價崩跌多達21％，來到每股322便士，開盤短短幾小時內，市值就萎縮超過6億英鎊（8.42億美元）只剩24.5億英鎊。Alphawave將IPO定價設在410便士，估值31億英鎊。 陸股低迷 上證午盤跌0.74％ 《港股》科技股狂殺 恆指跌逾500點 (工商 ) #Alphawave #IP #億英鎊 #掛牌 #崩跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股連跌 道瓊3天崩逾千點 08:192021/05/13 財經 《商情》公債殖利率續升 拖累紐約期金走跌 10:012021/05/13 財經 台股上沖下洗660點 收15670點跌232點 13:382021/05/13 財經 《韓股》美國通膨擔憂 韓股三連跌 15:582021/05/13 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:502021/05/13 財經 女股神一周減碼蘋果七成 04:102021/05/13 全球財經 《台北股市》金管會穩台股民心 必要時將採取穩定措施 07:452021/05/13 財經 《晨間解盤》反彈拚穩月季線 否則仍整理(倫元投顧提供) 08:532021/05/13 財經 《日股》通膨恐慌衝擊股價 日經跌至近4個月低點 15:242021/05/13 財經 陸太陽能板涉強迫勞動 美國有意制裁 10:452021/05/13 兩岸 近9成去年已贖 前4月國際板債贖回僅同期1／3 14:222021/05/13 財經 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 【全台大停電】影響全台400萬用戶 台電電費恐賠超過2億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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