加拿大半導體IP供應商Alphawave IP周四在倫敦證交所掛牌，但受到科技股拋售潮拖累，股價崩跌多達21％，來到每股322便士，開盤短短幾小時內，市值就萎縮超過6億英鎊（8.42億美元）只剩24.5億英鎊。Alphawave將IPO定價設在410便士，估值31億英鎊。

(工商 )