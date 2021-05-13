美國本財年前七個月 預算赤字達1.9兆美元 22:342021/05/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部12日公布，為了疫情紓困方案擴大支出的緣故，本財年（始於去年10月）前七個月預算赤字飆升到1.9兆美元再創紀錄，相較去年同期的1.48兆美元激增30.3％。上一財年（截至去年9月底）預算赤字3.1兆美元，民間經濟學家多預測本財年還將擴大，來到3.3兆美元。 美輸油管線停擺6天開始恢復運作 民眾恐慌購油 《日股》日經兩萬八淪陷 4個月新低 (工商 ) #本財 #預算赤字 #七個 #美國 #美國財政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失業救濟給太多 美國9共和黨州決砍每周300美元 00:022021/05/13 財經 《韓股》美國通膨擔憂 韓股三連跌 15:582021/05/13 財經 陸港觀盤－大陸企業盈利上行未結束 04:102021/05/13 全球財經 《國際經濟》經濟強彈 歐盟上調今明年GDP預測 14:332021/05/13 財經 兩投資巨頭同聲指出 美政策危及美元前景 大規模財政支出與Fed超寬鬆貨幣政策 04:102021/05/13 全球財經 疫情嚴峻 政院拍板紓困預算上限拉高至6300億元 12:092021/05/13 政治 美庫存量估優於預期 玉米價觸及一周低點 23:082021/05/13 財經 臉書加密通貨計畫 Diem將總部遷至美國 22:282021/05/13 財經 在關島就能打到包圍台北的共軍 美陸軍長程極音速武器射程曝光 15:432021/05/13 軍事 國安基金 擬開臨時會議 04:102021/05/13 產業特刊 日本史上第一 軟銀2020財年淨賺近5兆日圓 04:102021/05/13 全球財經 財經熱門新聞 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 加密貨幣耗能 馬斯克不敢再讓比特幣買特斯拉 - 財經 《商情》原料飆天價 中鋼再漲8％ - 財經 - 時報資訊 台股暴跌逾千點 航海王出脫陽明止血 他嘆：學到4大教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。