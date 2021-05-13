美國財政部12日公布，為了疫情紓困方案擴大支出的緣故，本財年（始於去年10月）前七個月預算赤字飆升到1.9兆美元再創紀錄，相較去年同期的1.48兆美元激增30.3％。上一財年（截至去年9月底）預算赤字3.1兆美元，民間經濟學家多預測本財年還將擴大，來到3.3兆美元。

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