台電興達電廠13日因事故停機導致供電不足，緊急分區輪流停電。台積電、世界先進及南亞科等半導體廠幾乎都為特高壓供電，因此廠區量產影響程度偏低。台積電指出，13日下午因興達電廠全廠停機使部分廠區產生短暫壓降現象，目前供電正常，台積電已採取緊急應變措施及發電機備援準備以將影響降到最低。

世界先進位於桃園的晶圓三廠因由錦興電廠供電，不在台電的電網系統內，因此完全不受影響，至於位於新竹的晶園一廠與晶圓二廠則由台電供電，亦供電正常，營運未受影響。

DRAM廠南亞科表示，經廠內立即確認，南亞科技供電一切正常，沒有受到影響。同時已立即針對原物料供應及外包商進行確認，公司將持續密切觀察事件後續發展，以確保所需原物料供應及出貨無虞。

至於聯電則表示，南科廠有壓降情況，但不影響生產；竹科廠生產營運正常。封測大廠日月光投控高雄廠營運有受到些許影響，目前正在統計中，影響程度偏低。

中華電信13日彙整全台各項電信服務受影響程度後表示，截至13日晚上7點為止，電信機房內的各項電信設備當市內電話中斷時，發電機會自動接續供電，服務不受影響。全區市話、長途電話等語音服務，均不受台電停電影響，一切正常。

至於全台建置於機房外之行動基地台，因此次停電超過不中斷電源供電時限（約30分），過程中曾有數百台行動基地台輪流短暫停止服務，惟當台電復電後立即自動恢復服務。

(工商 )