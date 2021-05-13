南投家扶中心12名少年展力成員，到南投市動物收容所和毛小孩互動，透過實際關懷服務與生命教育，體認生命的可貴，並倡導領養、不棄養，也希望更多民眾認養流浪動物，讓收容所的毛小孩有一個溫暖的家。

南投家扶中心主任魏季李表示，家扶長久以來深耕兒少服務，尤其在青少年階段，除了培養孩子的生活力、團隊力、自信力外，家扶更希望孩子能懷著飲水思源的心，取之於社會，更要回饋於社會。

少年展力成員小婷說，雖然她現在沒有經濟能力，家中環境也不允許養寵物，但自己可以替流浪動物發聲，盡一分心力，讓更多人重視動物的生存權。

南投市動物收容所人員，向少年展力成員介紹環境、解說動物品種迷思、寵物晶片重要性、認養管道、絕育資訊、與動物互動的安全行為等，讓少年們先建立對動物的基礎概念；接著成員分攤園區清理工作、幫貓狗處理排泄物、陪小狗散步、協同照護貓狗，透過不同的生命體驗，培養成員們更有社會責任感，及感恩回饋的心，發揮共好的價值理念。

魏季李表示，隨著時代、社會型態的變化，家庭的結構、觀念也隨之改變，很多家庭受限於先天條件，因此，更應該幫助孩子建立良善價值觀，讓孩子具備正確、積極的人生觀，而品格教育必須向下扎根，帶領孩子關心生活周遭的人事物，是最直接也最根本的方式，服務過程中給予孩子建構生命的原料，讓孩子擁有足夠養分，迎接生命中的各種挑戰。

(中時 )