高雄興達發電廠13日下午2點40分左右發生跳機，造成全台分區停電，而原因是路竹超高壓變電所中的匯流排故障，導致電廠其中2部煤氣機及2部燃氣機跳機，系統供電能力不足，直到晚上8點才全面恢復供電；經濟部長王美花稍早在台電大樓舉行記者會，台電坦承「7大最壞狀況全碰在一起」才會造成513大停電。

台電電力調度處長吳進忠說明的七大主因包括：

第1，路竹變電所故障14時37分因匯流排故障，興達電廠造成電壓驟降，引起4部機組跳脫，影響電力大概是220萬千瓦，約尖峰負載的6%

第2，原預測5月中旬尖峰負載約3,500萬千瓦，但今天為3,670萬千瓦，高出170萬千瓦。

第3，原因是許多大型機組，包括林口3號機、麥寮3號機及核三廠1號機因面對夏季用電正在進行機組歲修，預計下周才會回復。

第4，再生能源供電量不足，因為水文不好，慣常水力機組減少80萬千瓦，抽蓄發電機也沒辦法全力發電，減少約100萬千瓦。

第5，同一時間，太陽光電比預測少了30萬千瓦。

第6，風電也比預測少了25萬千瓦。

第7，負載較昨日高。

吳進忠表示，上次815大停電是天燃氣機組跳脫，恢復到滿載就是2小時，但這次包含燃煤機組，恢復發電就需要6小時，對於匯流排出現甚麼問題，目前只知道是故障，詳細問題還要實際調查。經濟部次長曾文生則說，水力確實是今年最核心問題，慣常水力少了80萬、抽蓄水利少了100萬，總共少180萬水力發電，都是反應速度相對快的機組，坦承「當所有最壞狀況疊在一起的時候，我們可能真的應付不來。」

(中時新聞網)