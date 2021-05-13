中央流行疫情指揮中心日前宣布提升疫情警戒提升至第二級，今13日再公布國內新增13例本土COVID-19確定病例，環保署表示，因應疫情升溫，於今日上午召集22縣市地方環保局召開防疫消毒工作視訊會議，指示全國防疫消毒大隊嚴陣以待並啟動全面環境消毒，加強公共衛生；並針對5月15日及16日即將舉行國中會考，提高防疫層級，進行全面消毒作業，確保師生健康安全、安心返回校園。

全國環保機關投入防疫消毒工作人力約3千人，自新冠肺炎疫情發生以來，至今持續於人潮聚集公共環境場域執行環境消毒工作不間斷，尤其連假期間、春節國人返鄉過年、開學前校園消毒及四技二專統測結束後消毒，都看得到環保清潔人員揹著機具出勤的身影。近期因應新冠肺炎疫情有升溫現象，部份縣市出現感染源不明之本土病例，防疫消毒大隊仍不鬆懈，於新北市、臺北市、宜蘭縣、高雄市、彰化縣、基隆市等確診者足跡地點已加強周邊消毒；另臺北市環保局亦提高全市消毒頻率，由一週消毒一次增為一週消毒二次。統計至5月13日止，全國盤點列管人潮聚集場所計有8,065處，各地環保機關將加強公共環境消毒，環保署也籲請民眾依照指揮中心提醒做好防疫工作，一起共同面對這一波疫情升溫的警戒期。

環保署表示，本日防疫消毒工作會議除了請全國環保機關提高列管地點消毒頻率外，針對5月15日及16日即將舉行國中教育會考，全國221處考場也將於5月16日考試結束後，由消毒大隊人員進入考場校園進行消毒，環保署將適時提供防疫消毒物資支援，中央與地方合力防疫。環保署強調，在面對疫情艱鉅的狀態，防疫消毒大隊將嚴陣以待，堅守環境消毒崗位，做好環境消毒工作，請國人安心。

(工商 )