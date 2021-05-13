康舒淡水廠新建大樓工程外包廠商成為COVID-19確診者，康舒表示已經下令新建大樓工地立即停工三天，安排全區域消毒靜置，保護工地廠商健康，而淡水廠的產線平時已採行工地與工廠分流，工地員工不得進入工廠，工廠員工亦不得進入工地，產線運作因而不受影響，不過康舒仍安排進行產線大消毒，以維護產線員工健康、確保安全。

康舒進一步表示，自從重新興建淡水廠大樓後，辦公室員工已經自在去年7月遷往奇岩辦公大樓、廠辦分離，辦公區奇岩大樓員工正常上下班，不受影響。

(工商 )