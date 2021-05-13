美國13日出爐的經濟數據憂喜參半，4月生產者物價指數（PPI）意外上揚，反映通膨壓力升溫，不過上周初領失業救濟金人數降至新冠肺炎疫情爆發後的新低紀錄，顯示勞工返就業市場和雇主減少裁員。

根據美國勞工部13日公布，4月生產者物價指數（PPI）月增0.6％，升幅雖然小於3月的勁升1％，不過數據仍高於市場預估的上升0.3％。

與一年前相比，4月PPI年增6.2％，創下2010年11月以來最大升幅，並高於經濟學家預估的上升5.9％。值得一提的是，2020年4月正值新冠肺炎疫情最嚴峻的時候，當時的比較基準相當低。

扣除波動較大的食品和能源項目，4月核心PPI月增0.7％，升幅大於市場預估的月增0.4％。4月核心PPI年增4.6％，創下2014年8月以來最大年增幅。

美國勞工部同日公布，截至5月8日當周，初領失業救濟金人數降至47.3萬人，低於前一周修正後的50.7萬人，創下2020年3月中以來最低紀錄。儘管如此，初領失業救濟金人數仍較疫情爆發前的水準高出逾一倍。

隨著生產成本持續上升，業者可能將成本轉嫁給消費者，意味著消費者物價也將跟著上漲，挑戰聯準會（Fed）稱通膨上升只是一時的說法。

根據美國勞工部日前公布，美國4月消費者物價指數（CPI）月增0.8％，高市場預估的月增0.2％。4月CPI年增4.2％，亦大於分析師預期的年增3.6％。

美國聯準會官員表示，來自受抑制的需求和供應瓶頸的價格壓力，可能只是暫時現象，不過部分專家則認為，通膨上升的情況恐會持續更久。

PPI數據反映生產成本、供給瓶頸等變化，偏偏此時勞工成本開始上揚。PPI增加可能影響企業的獲利力，除非業者將成本轉嫁出去，並提高生產力。

(工商 )