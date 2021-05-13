擴大招聘 美國麥當勞擬加薪10％ 22:512021/05/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國連鎖速食龍頭麥當勞，計畫為當地門市招募1萬名員工，宣布調高時薪來增加誘因。未來幾個月內，美國麥當勞員工平均加薪10％，新進員工時薪介於11美元到17美元，值班經理時薪在15美元到20美元之間。照目前的勞動市場來看，麥當勞預期2024年之前，旗下員工平均時薪可達15美元。 小米擺脫美黑名單 股價漲6％ 《國際油價》料需求樂觀 原油期貨漲逾1％ (工商 ) #麥當勞 #時薪 #美國 #員工平均 #加薪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國商會 42％受訪會員想離港 04:102021/05/13 焦點新聞 消化高通膨疑慮 美股開盤漲近200點 台積電ADR勁揚2％ 21:482021/05/13 財經 香港美國商會調查：逾40％會員計劃撤港 04:102021/05/13 全球財經 《韓股》美國通膨擔憂 韓股三連跌 15:582021/05/13 財經 今新增逾10案例疑與阿公店有關 北市府下令：172家業者停業3天 11:532021/05/13 社會 台股跌勢不止 早盤跌點擴大近400點 09:222021/05/13 財經 雅茗-KY首季淨利年增大躍升 每股純益0.57元 19:262021/05/13 財經 陸太陽能板涉強迫勞動 美國有意制裁 10:452021/05/13 兩岸 《環球時報》：國際記者聯盟報告指新冠以來 中國在全球媒體上形象提升 08:592021/05/13 兩岸 基市環保局動員10人、6噴霧機 中正區新豐街大消毒 10:342021/05/13 生活 若升至三級 勞動部：符合企業減班休息條件 04:102021/05/13 產業特刊 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 台股暴跌逾千點 航海王出脫陽明止血 他嘆：學到4大教訓 - 財經 加密貨幣耗能 馬斯克不敢再讓比特幣買特斯拉 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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