美國連鎖速食龍頭麥當勞，計畫為當地門市招募1萬名員工，宣布調高時薪來增加誘因。未來幾個月內，美國麥當勞員工平均加薪10％，新進員工時薪介於11美元到17美元，值班經理時薪在15美元到20美元之間。照目前的勞動市場來看，麥當勞預期2024年之前，旗下員工平均時薪可達15美元。

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