澳洲政府周四宣布，與美國藥廠莫德納（ Moderna）達成協議，莫德納將供應澳洲2,500萬劑疫苗，這應可確保澳洲成人在今年內都能接種疫苗。莫德納表示，2,500萬劑疫苗將分兩批運送，1,000萬劑今年內送達，其餘1,500萬劑則在明年抵澳。不過莫德納尚未獲澳洲當局批准，目前只有輝瑞和AZ疫苗獲准使用。

(工商 )