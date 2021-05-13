莫德納將供應澳洲2,500萬劑疫苗 22:522021/05/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲政府周四宣布，與美國藥廠莫德納（ Moderna）達成協議，莫德納將供應澳洲2,500萬劑疫苗，這應可確保澳洲成人在今年內都能接種疫苗。莫德納表示，2,500萬劑疫苗將分兩批運送，1,000萬劑今年內送達，其餘1,500萬劑則在明年抵澳。不過莫德納尚未獲澳洲當局批准，目前只有輝瑞和AZ疫苗獲准使用。 接種新冠疫苗樂透 美這州可獲2800萬或全額獎學金 宏都拉斯 擬在陸設商務辦事處 換取中國疫苗 (工商 ) #莫德納 #萬劑疫苗 #澳洲 #供應 #萬劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1天暴增16例確診嚇死人 這些人急了：快跟上海復星買疫苗 09:452021/05/13 政治 防疫概念股 成資金避風港 04:102021/05/13 產業特刊 自費施打排到7月底 小港醫院僅剩800劑疫苗 17:352021/05/13 生活 《集中市場》萬六號角吹不響 外資連4賣800億元 15:412021/05/13 財經 名嘴搶打疫苗 語重心長揭亂象：恐引發群聚風險 12:272021/05/13 娛樂 中時社論》防疫出包 蘇貞昌應接手指揮官 20:022021/05/13 中時社論 台廠搶搭新冠解藥商機 高端、心悅、台微體、昱厚動起來 04:102021/05/13 產業特刊 開放地方購疫苗 柯轟阿中：現在是怎樣 04:102021/05/13 焦點要聞 疫苗無助外交 陸大使警告孟加拉勿參加4方對話遭斥「沒禮貌」 20:552021/05/13 兩岸 疫苗現搶打潮 中市衛生局：數量夠暫不採購 13:512021/05/13 生活 莫迪堅守印度價值讓疫情失控 蔡正元諷刺：好像鏡子照見地球另一個地方 11:282021/05/13 政治 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 【全台大停電】影響全台400萬用戶 台電電費恐賠超過2億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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