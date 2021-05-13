憂醫療資源難負荷 40日本城鎮拒接待東奧選手 23:112021/05/13 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 距離東京奧運開幕只剩2個多月，但據日媒報導，500多個獲選接待外國運動員的地方城鎮，傳出已有40個放棄此殊榮，主要是日本面臨第4波疫情來襲，擔心當地醫療資源不堪負荷。美國田徑隊原本選定在千葉縣東部訓練，但現已通知取消在當地的訓練活動，千葉縣知事表示，萬一外國運動員染疫，沒有優先治療的特權。 東京奧運》疫情太緊張 納達爾不確定參賽 日本疫情惡化 專家歸因疫苗接種慢高齡人口多 (工商 ) #醫療資源 #城鎮 #運動員 #當地 #千葉縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大阪增55人死亡創新高 醫療緊繃共18人院外去世 20:172021/05/11 國際 疫情升溫 日本40城鎮放棄當東京奧運接待城 21:372021/05/13 國際 林園地區健康列車首發 提升照護在地人 17:512021/05/10 寶島 從醫夢碎 黃兆聖打造跨國雲端醫療 04:102021/05/10 地方新聞 北海道疫情爆發性擴大 擬申請納入緊急事態 14:102021/05/13 國際 侯友宜稱「該封城就封城」 柯文哲：別亂喊 還沒到時候 17:492021/05/12 政治 以色列與加薩武裝團體激烈衝突 至少造成28人喪生 23:212021/05/11 國際 東京緊急宣言期間辦奧運測試賽 約百人遊行抗議 14:432021/05/10 國際 馬祖海巡救援船難 大陸漁船趁機越界 04:102021/05/10 地方新聞 職場》縣長翁章梁喊返「嘉」工作 嘉義綠能產業具潛力 17:062021/05/13 生活 台灣人看大陸》台灣有颱風 內蒙就會下大雨 08:262021/05/12 兩岸徵文 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 台股暴跌逾千點 航海王出脫陽明止血 他嘆：學到4大教訓 - 財經 加密貨幣耗能 馬斯克不敢再讓比特幣買特斯拉 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。