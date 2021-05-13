距離東京奧運開幕只剩2個多月，但據日媒報導，500多個獲選接待外國運動員的地方城鎮，傳出已有40個放棄此殊榮，主要是日本面臨第4波疫情來襲，擔心當地醫療資源不堪負荷。美國田徑隊原本選定在千葉縣東部訓練，但現已通知取消在當地的訓練活動，千葉縣知事表示，萬一外國運動員染疫，沒有優先治療的特權。

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