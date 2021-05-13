大陸外交部發言人華春瑩13日針對美媒提問，是否有更多中國駐美記者將離開美國時回應，到目前為止，中方還沒有針對美方把所有中國駐美記者簽證有效期縮減為不到3個月正式採取反制措施。外交是講究對等的。美方不要指望中方可以忍受中方記者被無理打壓。希望美國記者向美國政府反映並呼籲。

彭博社記者在外交部例行記者會提問，「昨天（5月12日）妳說有一名中國記者離開美國，是否有更多記者離開美國？」

華春瑩回覆，這幾天已經介紹了，美國去年3月驅逐了60名中方記者，去年5月開始將所有中國媒體駐美記者簽證有效期毫無差別地一律縮減為不到3個月。中方駐美記者每3個月就得重新申請一次簽證，而且往往等到延期申請批准時，離這次獲批時間已經沒有幾天，必須馬上開始下一輪申請，這使得中方駐美記者生活和工作處於極大的不確定當中。

華春瑩說，新華社一名記者去年11月提交的申請一直沒有獲批，今年2月起被迫停止工作，不得已於5月1日回國。還有其他一些記者正在等待美方批覆。「你作為彭博社記者應該了解，即便在疫情防控形勢下，中方仍然竭盡所能為包括美國記者在內的外國駐華記者，提供了工作生活便利。」

彭博社記者繼續追問：「我可能理解錯了。你能再介紹下美國駐華記者簽證有效期90天的事情嗎？因為我有同事簽證有效期是90天。我想確認一下我沒有理解錯你的意思。」

華春瑩回應：「你是說你有同事在中國的常駐記者證有效期是3個月是嗎？這是不對的，你的記者證有效期應該是1年。95％以上外國記者的常駐記者證有效期都是1年。」

彭博社記者再問：「是的，但其實明天我就要去出入境大廳辦理3個月的簽證延期手續。」

華春瑩說，「可你很自由地坐在這裡，說明你工作沒有受到影響。我可以非常明確地告訴你，除了極個別特殊情況，絕大多數、95％以上外國駐華記者的常駐記者證有效期都是一年。」即便在當前疫情防控形勢下，中方也為外國記者在華工作生活盡可能提供便利，為包括美國記者在內100多名外國記者及其家屬從國外回到中國提供協助。

(中時 )