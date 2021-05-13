美國勞工部周四（13日）公布最新數據，初領失業救濟金人數為47.3萬人，續領人數為365.5萬人，雙雙優於預期，道瓊指數開盤即小漲37.08點，並持續向上勁揚，台積電ADR上漲逾2%，台指期夜盤受美股激勵樂觀情緒上揚，上漲逾百點。

除了就業人數數據傳來喜訊外，美國4月生產者物價指數（PPI）年增6.2%、月增0.6%，同樣略高於市場預期；美股今（13日）早盤開高上漲37.08點，那斯達克指數開盤上漲逾百點，科技巨頭蘋果、亞馬遜、谷歌等股價齊上揚；晶圓雙雄台積電ADR和聯電ADR股價勁揚，分別上漲逾2%及4%。

台指期夜盤今開盤15588點，下午一度下探至15318點，然隨著美股四大指數勁揚，盤中一路走升，高點一度觸及15763點，目前上漲168點，成交量為83,969口。

美股周三因通膨疑慮全面受挫，台股今早盤開低下跌234.04點，盤中兩度翻紅，尾盤仍不敵賣壓，終場下跌232.27點，以15670.10點作收；台積電今日收盤下跌13元，收在547元，聯電收盤上漲1.2元，收47.55元。

(中時新聞網)