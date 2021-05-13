惠蓀林場森林火災 延燒5公頃 23:082021/05/13 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 惠蓀林場森林火災，延燒5公頃還在燒。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 惠蓀林場13日發生森林火災，延燒面積5公頃，由於火場是原始林而且地形陡峭，滅火非常困難，目前還在延燒中；南投縣消防局先控制火勢不要延燒到山下的建築物，並且申請直升機支援滅火，從日月潭載水澆灌，今天飛行2架次，明天將再申請直升機支援滅火。 (中時 ) #惠蓀林場 #森林 #火災 #延燒 #直升機 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 【全台大停電】中市警啟動停電專案奏效 進行交通疏導 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 - 社會 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 - 社會 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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