惠蓀林場13日發生森林火災，延燒面積5公頃，由於火場是原始林而且地形陡峭，滅火非常困難，目前還在延燒中；南投縣消防局先控制火勢不要延燒到山下的建築物，並且申請直升機支援滅火，從日月潭載水澆灌，今天飛行2架次，明天將再申請直升機支援滅火。

(中時 )