以太幣近日價格狂飆，令27歲的共同創辦人布特林（Vitalik Buterin）成為全球最年輕的加密通貨億萬富豪。布特林最近宣布捐出價值逾10億美元的加密通貨給印度新冠紓困基金（Covid Relief Fund）等慈善機構，希望幫助該國度過疫情危機。

截至5月12日為止，布特林捐出約50兆個柴犬幣給印度新冠紓困基金，價值高達12億美元。早在4月初時，布特林便已捐出總值60萬美元的以太幣與Maker幣給該基金。

另一方面，布特林也捐出價值4.41億美元的秋田犬幣給開源軟體募資平台Gitcoin。除此之外，布特林還捐出價值數百萬美元以太幣給其他組織，包括非營利慈善評估組織Givewell、研究如何延長壽命的瑪土撒拉基金會（Methuselah Foundation)，以及專注於研發安全人工智慧的機器智慧研究所（MIRI）。

這些「迷因幣」最早因開玩笑而成立，多位創辦人在未告知情況下將這些加密通貨送給布特林，目的在於行銷宣傳，他們原本認為布特林不會出售這些加密貨幣，未料他將其用於慈善用途。

(工商 )