印度疫情惡化 油價自八周高點回落 23:082021/05/13 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約西德州原油6月期貨價13日盤中大跌2.5％，每桶報64.42美元，而倫敦布蘭特7月期油重挫2.3％，每桶報67.67美元。油市兩大指標周四自八周高點回落，單日跌幅預計創下4月初以來最大，原因在於印度疫情惡化衝擊原油需求，加上遭網路攻擊被迫關閉的Colonial Pipeline油管逐步恢復運作進而緩解供給疑慮。 陸港觀盤－大陸企業盈利上行未結束 內湖里長泣訴 指揮中心隱匿疫情 (工商 ) #疫情惡化 #每桶報 #八周 #回落 #油價自 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度疫情燒 船員滯留海上進不了港 22:442021/05/13 財經 金管會：投資台股不用怕MSCI調權重與疫情 18:402021/05/13 財經 疫情警戒升級 全國防疫消毒大隊嚴陣以待 23:242021/05/13 生活 《商情》通膨壓力 銅價自高點回落 12:172021/05/13 財經 疫情嚴峻又停電 柯文哲嘆禍不單行 21:582021/05/13 生活 疫情反轉嚇壞 海外美國人急向華府討疫苗 16:522021/05/13 國際 新增12例境外移入 自菲律賓、印度與烏干達入境 15:052021/05/13 生活 疫情嚴峻 嘉義施打疫苗人數暴增 04:102021/05/13 地方新聞 疫情、停電、缺水1450一招帶風向 李艷秋大嘆4字 17:522021/05/13 政治 無畏疫情開闢第8航點 星宇首航胡志明市 16:412021/05/13 生活 疫情升溫 電商再現搶購潮 04:102021/05/13 產業．科技 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 台股暴跌逾千點 航海王出脫陽明止血 他嘆：學到4大教訓 - 財經 加密貨幣耗能 馬斯克不敢再讓比特幣買特斯拉 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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