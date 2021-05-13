紐約西德州原油6月期貨價13日盤中大跌2.5％，每桶報64.42美元，而倫敦布蘭特7月期油重挫2.3％，每桶報67.67美元。油市兩大指標周四自八周高點回落，單日跌幅預計創下4月初以來最大，原因在於印度疫情惡化衝擊原油需求，加上遭網路攻擊被迫關閉的Colonial Pipeline油管逐步恢復運作進而緩解供給疑慮。

(工商 )