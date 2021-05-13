芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨價周四盤中下跌1.9％，報每英斗7.0125美元，稍早一度觸及6.9825美元的逾一周新低，主因在於美國農業部（USDA）對於美國玉米庫存量預估超乎市場預期，因此緩解供給吃緊的擔憂。USDA預估，美國2021/2022年玉米庫存量約為15.07億英斗，高於分析師預估的13.44億英斗。

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