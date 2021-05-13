美庫存量估優於預期 玉米價觸及一周低點 23:082021/05/13 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨價周四盤中下跌1.9％，報每英斗7.0125美元，稍早一度觸及6.9825美元的逾一周新低，主因在於美國農業部（USDA）對於美國玉米庫存量預估超乎市場預期，因此緩解供給吃緊的擔憂。USDA預估，美國2021/2022年玉米庫存量約為15.07億英斗，高於分析師預估的13.44億英斗。 期貨斷頭百億 新手中箭出場 勒索軟體攻擊油管癱瘓 美汽油價逼近七年高點 (工商 ) #庫存量 #觸及 #USDA #英斗 #玉米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－大陸企業盈利上行未結束 04:102021/05/13 全球財經 《電腦設備》華碩營收先蹲後跳 外資買進不退守 09:272021/05/13 財經 英業達 首季EPS優於預期 04:102021/05/12 產業．科技 超英趕美恐功虧一簣 CNN曝耗盡人口紅利對陸的影響 10:112021/05/13 國際 《商情》料供應緊縮 大豆躍升至近九年高價 11:432021/05/12 財經 蘭嶼龍涎香主人曝光 珍寶待價而估 18:452021/05/12 生活 《光電股》玉晶光手機業務拚H2好轉 外資比讚 17:402021/05/12 財經 《熱門族群》台股遇亂流 防疫概念氣定神閒 12:002021/05/13 財經 《商情》降雨預期 紐約棉花連3跌 10:182021/05/12 財經 《集中市場》萬六號角吹不響 外資連4賣800億元 15:412021/05/13 財經 《商情》紐約棉花反彈 逆轉連3跌 10:182021/05/13 財經 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 【全台大停電】影響全台400萬用戶 台電電費恐賠超過2億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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