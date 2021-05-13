黃金現貨價13日下跌0.1％至每盎司1,814.47美元，稍前一度觸及1,811.74美元的一周新低，而紐約6月期金下跌0.5％，每盎司報1,814.4美元。美國4月通膨急遽升溫，引發聯準會可能提早升息的擔憂，促使美國十年期公債殖利率攀抵逾一個月新高、美元走堅，導致持有黃金的吸引力驟減、價格下滑。

(工商 )