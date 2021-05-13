金價跌至一周新低 23:102021/05/13 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金現貨價13日下跌0.1％至每盎司1,814.47美元，稍前一度觸及1,811.74美元的一周新低，而紐約6月期金下跌0.5％，每盎司報1,814.4美元。美國4月通膨急遽升溫，引發聯準會可能提早升息的擔憂，促使美國十年期公債殖利率攀抵逾一個月新高、美元走堅，導致持有黃金的吸引力驟減、價格下滑。 通膨竄高 美股嚇跌 4月M2增速驟降 摔20月新低 (工商 ) #新低 #每盎司 #一周 #價跌 #黃金現貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》公債殖利率續升 拖累紐約期金走跌 10:012021/05/13 財經 台股上沖下洗660點 收15670點跌232點 13:382021/05/13 財經 台股跌勢不止 早盤跌點擴大近400點 09:222021/05/13 財經 張錫信心喊話：台股已超跌 04:102021/05/13 產業特刊 《商情》美元走強 周三銅價盤整小跌 09:102021/05/13 財經 《美股掃瞄》美股連跌 道瓊3天崩逾千點 08:192021/05/13 財經 《港股》科技股狂殺 恆指跌逾500點 16:492021/05/13 財經 《期貨》5月台指期開跌59點 電金仍弱 09:102021/05/13 財經 來思達引進新品牌挹注 首季獲利年增4倍 19:022021/05/13 財經 《港股》美股漏氣 港股晨黑 12:512021/05/13 財經 《商情》紐約棉花反彈 逆轉連3跌 10:182021/05/13 財經 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 台股暴跌逾千點 航海王出脫陽明止血 他嘆：學到4大教訓 - 財經 加密貨幣耗能 馬斯克不敢再讓比特幣買特斯拉 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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