擔憂通膨升溫 韓股連三日收低 23:092021/05/13 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國Kospi指數周四下跌1.25％或39.55點，收3,122.11點，早盤一度重挫1.83％。韓股連三日收低，主因在於美國4月消費者物價指數（CPI）年增4.2％、增幅改寫十二年新高，引發市場擔憂聯準會可能提早收緊貨幣政策，進而打擊投資人信心。其中，三星電子股價大跌1.88％、SK海力士重挫1.67％。 《韓股》美國通膨擔憂 韓股三連跌 台股跌勢不止 早盤跌點擴大近400點 (工商 ) #擔憂 #韓股 #收低 #重挫 #三日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》通膨壓力 銅價自高點回落 12:172021/05/13 財經 台股重挫破萬六 公股護盤 單日買超逾百億 04:102021/05/13 產業特刊 「只賣超百億」 外資邊逃邊低接 04:102021/05/13 產業特刊 《韓股》擔心通膨失控 KOSPI連3日不振 11:092021/05/13 財經 通膨疑慮引爆恐慌 航運天王1句話點醒投資者 10:402021/05/13 財經 台股上沖下洗660點 收15670點跌232點 13:382021/05/13 財經 《日股》日經兩萬八淪陷 4個月新低 12:172021/05/13 財經 台股天量8,967億 重挫680點 盤中雪崩1,417點 04:102021/05/13 財經要聞 興櫃2檔生技股「漲到熔斷」 遠距概念股樂呵呵 13:112021/05/13 財經 台股盤中瀉1417點 史上最大跌幅 疫情引爆恐慌性賣壓 失守萬六 04:102021/05/13 焦點要聞 台股崩盤是恐懼的總和 謝金河這1句要散戶聽進去 08:262021/05/13 財經 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 【全台大停電】影響全台400萬用戶 台電電費恐賠超過2億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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