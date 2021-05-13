韓國Kospi指數周四下跌1.25％或39.55點，收3,122.11點，早盤一度重挫1.83％。韓股連三日收低，主因在於美國4月消費者物價指數（CPI）年增4.2％、增幅改寫十二年新高，引發市場擔憂聯準會可能提早收緊貨幣政策，進而打擊投資人信心。其中，三星電子股價大跌1.88％、SK海力士重挫1.67％。

(工商 )