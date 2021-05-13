由哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫注資，委託華城電機股份有限公司（華城電機）建設的離岸風機機艙組裝廠13日於台中港華城重電廠址舉辦廠房新建工程動土祈福典禮，臺灣港務股份有限公司董事長李賢義以及經濟部能源局與工業局長官亦出席典禮，見證彰芳西島計畫攜手台廠深耕發展離岸機艙組裝國產化。

由華城電機全資持有之華城重電台中廠位於台中港自貿區「港埠產業發展專區」，是第一批進駐此專區的台灣廠商，距離彰芳西島計畫所承租之風機預組裝區域36號碼頭僅約一公里，具運輸上的高度優勢。此次工程預計於2022年第三季完工啟用。

華城電機於2020年9月與彰芳西島計畫簽署工程合約後，接續完成細部設計作業，並於今年3月取得建築執照後，全案進入工程執行階段。華城重電台中廠全區佔地達4公頃，廠內主要生產區高度達30公尺以上，地坪荷重達150噸/平方公尺。華城重電台中廠未來除可保留原先超高壓電力變壓器產線外，另可提供彰芳西島計畫離岸風機機艙從事部件組裝、測試及出貨等作業，後續也可提供有相同需求之風場計畫所用。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou表示，在他超過20年的離岸風電職涯中，首次經歷開發商以業主的身份來打造機艙組裝廠，這代表彰芳西島計畫積極履行對台灣離岸風電政策的承諾。執行長表示華城電機是彰芳西島計畫所信賴、倚重的本土合作夥伴，很榮幸和華城電機合作。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，機艙好比是風機的心臟，也是台灣離岸風電國產化的重要項目，CIP與華城電機攜手合作，是讓離岸風電核心技術得以根留台灣的最好例證，希望後續之風場都能跟進採用本組裝廠。

華城電機是國內目前唯一擁有離岸風電陸域電力系統工程統包實績與風機塔內相關設備製造經驗的重電廠，自2017年政府推動示範風場時即參與發電機組的陸域變電站建置且順利商轉。華城電機董事長許邦福表示，華城秉持著最高規的環安衛標準執行每項工項，希望在與CIP的合作下，如期如質完成廠房增改建工程，展現台灣供應鏈的高度潛力，同時也透過與國際離岸風電專業人才及產業鏈之交流，帶動國內業者技術合作、產業升級。此次擴建廠房完工後，華城電機將在產量產能上升級，未來朝向國際市場發展，讓台灣的綠色能源更進一步走向世界。

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