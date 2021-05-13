國道一號南下追撞人噴出車外 2駕駛疑似眼部受傷 23:072021/05/13 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南下路段發生一起追撞車禍，網友直擊「噴出車外」。（擷取自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下50.3公里13日晚間8時許發生一起車禍，有網友在臉書指出，「起雞皮疙瘩！」看到人噴出車外，據了解，該事故為兩台小客車發生擦撞，車內分別為1名男性駕駛及1名女性駕駛，皆未受困，疑似眼部送傷，警消到場後趕緊協助將病患送往林口長庚醫院，所幸駕駛皆無生命危險，詳細情形仍待調查。 金門小客車衝落風水池 90度插池旁駕駛幸無恙 羅布森伴城路跑 國手擔任視障陪跑員 (中時 ) #駕駛 #國道一號 #噴出 #車外 #追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小客車猛撞台78線東西向出口號誌 2人傷重不治 10:582021/05/12 社會 萬華2惡煞凌晨當街砍人 男子身中4刀急送醫 09:092021/05/13 社會 連2波連假搭乘率不到1成 端午北花客運返鄉專車停辦 16:312021/05/13 生活 毒品通緝犯遇警盤查逃逸 連撞3車後被逮 11:442021/05/12 社會 確診基隆婦進香橫跨三縣巿 參拜中、南部三寺廟 17:472021/05/12 生活 士林夜市旁轎車違停撞警車 駕駛2度「土下座」磕頭道歉 10:192021/05/13 社會 19刀割喉殘殺按摩女郎 外送員白天竟繼續接單上班 07:122021/05/13 社會 水泥攪拌車碰撞同向機車 機車騎士遭輾當場慘死 13:172021/05/12 社會 小三當街反擊 正宮逆襲獲48萬賠償 17:342021/05/13 社會 取締酒駕竟對媒體發飆 警方依法扣車及舉發 09:532021/05/12 社會 國內疫情嚴峻 全大運9項賽事尚未登場 成大：強烈建議延後 10:572021/05/13 生活 社會熱門新聞 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 【全台大停電】中市警啟動停電專案奏效 進行交通疏導 - 社會 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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