國道一號南下50.3公里13日晚間8時許發生一起車禍，有網友在臉書指出，「起雞皮疙瘩！」看到人噴出車外，據了解，該事故為兩台小客車發生擦撞，車內分別為1名男性駕駛及1名女性駕駛，皆未受困，疑似眼部送傷，警消到場後趕緊協助將病患送往林口長庚醫院，所幸駕駛皆無生命危險，詳細情形仍待調查。

(中時 )