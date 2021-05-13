對於市立聯合醫院和平院區有2名病患確診新冠肺炎，台北市副市長黃珊珊13日晚間在臉書指出，和平醫院已經準備18年，這一次，絕不會歷史重演！

中央流行疫情指揮中心今晚(13日)緊急發布新聞稿，指接獲某醫院通報2名60多歲住院病患確診新冠肺炎，要求該院全面清消，暫停收治新冠肺炎確定及疑似個案。目前初步匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。台北市衛生局稍早也證實，這2名新確診案例就在市立聯合醫院和平院區收治中。

對此，台北市副市長黃珊珊13日晚間在臉書指出，和平醫院發現住院病患確診，今天一整天都已經處理並匡列接觸者，包括醫護及相關清潔人員都已經移至安心檢疫所居家隔離，明天還會陸續移出居隔人員。門診部今天也已經完成大清消，不接受現場掛號，急診部則是暫時停止全面清消。

她表示，如果民眾在4/15-5/12出入相關熱區，都可以到中興醫院或西園醫院採檢！

黃珊珊強調，這波疫情來的又急又快，每一個市民都感受到未知的恐懼，更是沉重的挑戰，但每件事都要快速的把破洞補起來，和平醫院已經準備18年，這一次，絕不會歷史重演，我們一定會共同努力保護所有市民的健康！

(中時新聞網)