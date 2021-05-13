中央流行疫情指揮中心今晚（13日）接獲通報，指萬華附近某醫院通報2名住院病患為確診患者，北市副市長黃珊珊證實是台北市立聯合醫院和平院區，台北市長柯文哲晚間已親自到和平醫院視察，柯文哲表示，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，目前沒有封院的危險，明天會與衛福部陳時中部長開會。

台北市政府副發言人陳智菡指出，明日防疫巴士將於10時於急診接22位醫護同仁赴防疫旅館隔離。

柯文哲表示，稍早指揮中心已經宣布，北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診，目前與確診者有接觸的病患、醫護人員，都已經匡列。

柯文哲指出，依防疫醫師疫調結果，進行後續防疫作為，密切接觸者已經完成採檢，病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，部分已送往劍潭活動中心隔離，部分在醫院隔離，明天轉送防疫旅館。至於需要自主管理的，警消醫護休息棧也都準備接受入住。

柯文哲強調，住院病患只出不進，出院者需先檢驗並做後續追蹤關懷，急診環境清消中，暫停營業。門診已由環保局完成全面清消，並與住院丶急診區區隔，原則上只接受已經預掛的病患。

柯文哲說，今晚已與疾管署及張上淳指揮官丶台北防疫指揮中心、衛生局等單位，連夜開會討論所有的防疫措施形成共識，並共同解決所有防疫的問題。

晚間柯文哲也親自到和平醫院視察，柯文哲強調，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，請市民朋友不要恐慌，明天會與衛福部陳時中部長開會，再向大家做完整報告。

(中時 )