韓國演藝圈一年一度盛事第57界百想藝術大賞於13日晚間展開，由於疫情關係，頒獎典禮也跟去年一樣是以無觀眾的形式舉辦，但紅毯依舊精采，以電視劇《Penthouse上流戰爭》走紅的女星金素妍，更是性感與霸氣全開，以火辣露胸裝現身，瞬間成為紅毯上最美的嬌點。

40歲韓國女星金素妍，過去因演出《順風婦產科》、《愛上女主播》打開知名度，這回更因在《Penthouse上流戰爭》飾演惡女千書珍一角人氣再攀高峰，並以此劇獲得角逐百想藝術大賞影后的機會。

金素妍辣秀傲人身材。(取自微博)

而她今晚更是有備而來，以一襲黑色性感露肩禮服，難得露出她深藏不露的好身材，既性感又不失女王霸氣的模樣，讓網友看了驚艷不已，留言狂讚「千老師好美」、「姐就是女王」、「千老師這身材真的絕」、「好辣，這誰不可以」、「一定要拿獎啊」。

金素妍封后，甜謝丈夫李尚禹支持。(取自微博)

最後金素妍更是不負眾望，以《Penthouse上流戰爭》一舉拿下女主角寶座，她在發表得獎感言時，更是數度哽咽，忍淚表示：「我不知道我能否得到這個獎，很多謝編劇和導演，還有一起製作這部劇集的工作人員和演員們，我們正努力地拍攝第3季，很多謝由第1季起帶着熱情拍攝這部劇集的團隊，多謝我的粉絲們，還有一直成為我的力量的丈夫李尚禹。」申河均則是以《怪物》勇奪視帝。

新科視帝申河均。(取自韓網)

申河均說：「上台之前我和《怪物》的同劇演員打招呼，我在此想再次跟他們說你們是最棒的，我想和劇組共享這份光榮，我覺得自己很有福氣，到現在都還能演戲，在大家的關心和愛中站在這裡非常開心和幸福。雖然一直都很害怕和緊張，但是我會帶着勇氣，多思考，努力製作出有趣的作品，最後要謝謝我的搭檔『韓洙元警衛(呂珍九)』。」

(中時新聞網)