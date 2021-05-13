中央流行疫情指揮中心今晚接獲通報，指某醫院通報2名住院病患為確診患者，台北市衛生局證實是台北市立聯合醫院和平院區。對此，北市聯醫工會13日晚間發出聲明指出，工會已經聯繫院方，確認和平院區全體員工今起可「公費」入住「警消醫護加油棧」，若醫院要求隔離，會給公假。

聲明全文如下：

1.工會已經聯繫院方，確認和平院區全體員工今起可公費入住【警消醫護加油棧】，公費、公費、公費。請有需要的員工主動聯繫主管，登記市府名列之旅館，並出示識別證登記，事後憑收據或發票核實核銷。若有申請不順利，請立即告知工會。

2.明日維持運作的單位員工請照常出勤，若有任何防疫上的疑慮，請務必向主管反映並告知工會，工會會在第一時間聯繫處理。

3.因部分醫療單位關閉，員工被要求跨單位、跨院區支援，醫院必須提供相對應的教育訓練。若醫院要求你隔離，會給你公假，主管如果擅自要求你請特休、補休、事病假休息，是違法的。違法、違法、違法。若有上述狀況請告知工會處理。

(中時新聞網)