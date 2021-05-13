台灣12日出現16例本土新冠肺炎病例、13日也宣布有13例本土病例，13日晚間更爆出台北市立和平醫院有2名病患確診。對此，羅智強在臉書表示，如果2024政黨輪替，他對新總統最大的期許就是成立專案小組，把民進黨不肯查、不敢查，害疫苗採購破局的「吳姓立委」揪出來！國民黨主席也留言表示「支持」。

羅智強指出，16例本土病例，好像一道驚雷，新北市侯友宜決定八大行業停止營業，長痛不如短痛；台北市柯文哲則說八大行業採實聯制，要在防疫與經濟間取得平衡。他說，兩位市長的決定，都不容易。

羅智強提到，今天還有一個新聞，就是經營20年的大地假期旅行社，悄悄的宣布結束營業。負責人說，「疫情好久，我累了……」。老闆為了150位員工的生計，撐了一年多，還是撐不下去。未來若真的進入「第三級防疫」，那就是除了「維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外」，一切營業場所都要關閉。這對許多家庭來說，是不可承受之重。

羅智強調，邊境控管，只能治標，真正要治本，還要靠疫苗、疫苗、疫苗！然而，是誰造成台灣現在的局面？是誰讓原本被視為防疫優等生的台灣，今天面臨人民失業生計影響、生命健康受到威脅的複合性威脅？讓台灣面臨無疫苗可打的危險處境？

羅智強指出，罪魁禍首之一，就是那位害疫苗採購破局的「吳姓立委」，更可惡的是，到現在檢調裝死裝睡，説不查就不查，又是一個黨證無敵的實例！

羅智強新痛呼籲，民進黨政府不查，如果2024政黨輪替，不管是國民黨還是民眾黨的候選人當總統，新政府就應該擔起還原真相的責任！為民眾向「吳姓立委」討公道！

羅智強此文獲得國民黨主席、立委江啟臣在下面留言表示支持！

(中時新聞網)