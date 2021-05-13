中央流行疫情指揮中心(13日)接獲通報，指萬華附近某醫院通報2名60多歲住院病患為確診患者，台北市衛生局稍後證實是「台北市立聯合醫院和平院區」。對此，台北市議員游淑慧坦言，「當天早上市府部門報告，研考會才向議會表示，和平醫院已經整備完成待命，清出70床以上病床應變中，她感嘆，和平醫院身為新冠專責收治醫院，現在出狀況，台北市的收治能量就會受影響」。

和平醫院6旬男女確診，指揮中心匡列42人。（本報系資料照／張鎧乙攝）

台北市副市長黃珊珊臉書強調，和平醫院已經準備18年，這一次，絕不會歷史重演。醫院發現住院病患確診，今天一整天都已經處理並匡列接觸者，包括醫護及相關清潔人員都已經移至安心檢疫所居家隔離，14日起還會陸續移出居隔人員，門診部今天也已經完成大清消，不接受現場掛號，急診部則是暫時停止全面清消。

北市府發言人陳智菡則表示，柯文哲市長當晚也親自到和平醫院視察，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，請市民朋友不要恐慌。

游淑慧13日晚間則透過臉書表示，和平醫院身為台北重要的新冠專責收治醫院，真的要更小心，尤其該醫院在疫情升溫扮演的角色相當重要，現在和平醫院出狀況，台北市的收治能量就會受影響。

(中時新聞網)