中央流行疫情指揮中心今天接獲北市聯醫通報2名住院病患確診新冠肺炎，國內部分專家認為，此次主動找出個案，研判院內風險較小；但也有專家建議，應比照桃園醫院全院篩檢。

疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間表示，2名確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案9日至該院急診就醫，分別於當日及隔日入住該院不同病房，住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今天晚間確診。

三軍總醫院副院長、感染科醫師張峰義表示，現在國內有多起本土個案，防守醫院這條防線是決勝點，最擔心社區個案造成院內感染，各醫院都提高警覺，只要在急診發現患者可疑幾乎都會採檢。

張峰義認為，因為這次算是有及時主動篩出病例，個案算是一到醫院就被找出來，所以對醫院風險小，即使不慎傳播出去，也只會是零星醫院人員確診。

前疾管局局長蘇益仁則說，防疫一向強調有社區感染時，第一線醫療人員應加倍提高警覺，尤其目前社區不僅有華航諾富特群聚，還有萬華茶藝館群聚、獅子會群聚、宜蘭遊藝場群聚，現在情形比較複雜，有多條傳播鏈，萬華附近某醫院出現病例，社區感染已經蔓延開來。

蘇益仁表示，不確定該院分艙分流狀況，一旦有出現混雜、跨區跨層的情形，就要大規模的篩檢，萬華附近某醫院應該參考衛福部立桃園醫院群聚案的經驗處理，建議比照桃園醫院全院人員都須篩檢一次，不能夠再重演2003年的SARS經驗，「寧可做大不要做小。」

台大兒童醫院院長黃立民也表示，萬華地區已經算是高風險區域，呼籲各醫院及診所提高警覺，若遇到曾去過萬華的患者，如有症狀都應該採檢，避免爆發院內感染。

(中央社)