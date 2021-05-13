案1203的蘆洲前獅子會長確診，已傳染給19人，前蘆洲獅子會長曾到台北市萬華區阿公店，與茶室小姐確診個案有所接觸，而阿公店的茶室小姐確診者也曾到宜蘭銀河百家樂遊藝場活動。前民進黨立委沈富雄表示，若用「窩」來形容群聚感染，目前為止，大概有3個窩。他認為接下來要注意的是確診者傳給家人，若是萍水相逢或是擦肩而過，則不會有人感染。

沈富雄13日在政論節目《平論無雙》中表示，雖然確診者去過很多地方，但他保證，都不會有人感染。以他的觀察來看，萍水相逢或是擦肩而過，比如大眾傳播工具或者百貨公司，或是到Costco買東西，都沒有問題。

不過，沈富雄質疑，萬華阿公店群聚感染，有個案曾至宜蘭遊藝場，讓人很訝異，因為一般去宜蘭遊藝場，不會從早到晚，一去就是好幾個小時，還跑回去玩，這就要調查了。

沈富雄指出，若用「窩」來形容群聚感染，目前為止，大概有3個窩。第一個「窩」就是華航諾富特群聚感染，諾富特的危機已經過去了，是自動斷鏈，通通斷鏈，斷鏈對社會而言，就安全了。而他們斷鏈以後，其實也善盡了一個跟打疫苗效果一樣的工作，我們要佩服他，而不要把他們當成洪水猛獸。

沈富雄認為，第二個「窩」就是蘆竹的獅子會，那個活動因為已經結束了，他們沒有再一起吃飯。因此下一步是傳給他們的家人，因為家人相聚時，可能沒有戴口罩，而且關係非常密切，在一起的時間不是擦肩而過、也不是萍水相逢。所以下面要注意的是這些人的家屬，把那一批查完之後，大概就沒有了。

沈富雄接著表示，另外一個「窩」就是萬華阿公店，3個確診者的家人，是我們下一波要注意的，宜蘭遊藝場確診者也是他們的家人，這些都處理掉後，大概就結束了。

(中時新聞網)