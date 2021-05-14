近期多國針對科技巨頭的壟斷行為採取行動，高舉反壟斷大旗向各大科技巨獸開戰；義大利監管機構於13日宣布，已經對谷歌（Google）裁罰1.02億歐元（折合新台幣約34億）的罰款，指其濫用Android系統和應用程式商店Google Play的主導地位。

據《路透社》報導，義大利監管機構聲明指出，谷歌透過Android系統和Google Play在市場的主導地位，可控制App開發商在終端使用者上所能觸及的範圍；聲明中還提到，在義大利有近75%的智慧手機搭載Android系統。

聲明指出，谷歌濫用其市場地位，阻擋義電智慧能源公司（Enel X）的電動汽車服務應用程式 JuicePass上架，損害義電權益，因此處以罰款，不僅如此，該機構要求谷歌於其為汽車設計的Android Auto上架JuicePass。

谷歌對此表示，不贊同義大利監管機構所做的決定。

事實上，各國早已對科技巨頭的反壟斷行為展開行動，美國眾議院司法委員會反壟斷小組於去年公布報告，直指亞馬遜、蘋果、臉書和Alphabet旗下的谷歌利用自身壟斷市場的優勢地位來謀取利益；大陸監管機構也高舉反壟斷大刀，向阿里巴巴、騰訊開鍘高額罰款，理由同樣也是濫用自身壟斷市場的主導地位。

(中時新聞網)