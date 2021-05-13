高雄興達發電廠13日下午2點40分左右發生跳機，造成全台各區下午至晚上8點分區停電，影響戶數破千萬；1名在內湖公司上班的網友表示，整棟公司停電的時間剛好正值下班，停車場的柵欄竟因此不能升降，所有機車在地下室排成一長串隊伍，苦等了一段時間後，他發現竟有人將柵欄應聲撞斷，他目擊柵欄「殘骸」笑說「想下班的的意志力是不是很強？」

1名網友在PTT上發文表示，他任職的公司在內湖，今天（13）下午下班時剛好遇上此次大停電，所有準備下班的人到地下室停車場時，才發現出去的柵欄因為停電不能使用，所有機車排列成一大串隊伍等待出去，正當他困了一陣子時，發現外頭傳出1個好消息，外頭的柵欄竟然「被折斷了」。

停車場的柵欄因為停電不能升降，所有機車在地下室排成一長串隊伍，等了一段時間後，他發現竟有人將柵欄應聲撞斷。（圖／翻攝自PTT）

停車場的柵欄因為停電不能升降，所有機車在地下室排成一長串隊伍，等了一段時間後，他發現竟有人將柵欄應聲撞斷。（圖／翻攝自PTT）

該網友看見停車場的柵欄被折成90度，笑說「想下班的的意志力是不是很強？」許多網友也留言回覆說太好笑了，「你們要感謝撞的那個人」、「剛好監視器也沒電，查不到人」、「如果是上班時間肯定沒人會去折那個柵欄」、「想下班的意志，怕了吧」、「緊急避難，很合理的」、「擋下班真的不能忍」。

此次停電發生的趣事還不只這1件，IKEA小編也在臉書趁勢推銷自己的蠟燭產品，稱「蠟燭雖小，至少會亮」，更幽默表示「台電無法給你的，IKEA 給你」，短短1個小時就有2萬人點讚；威德能量飲料也跟上時事，宣傳自家的《Energy in》能量果凍，「等電來的同時，就讓in果凍能量幫你充電！」

(中時新聞網)