樂天女孩啦啦隊隊長籃籃表示，雖然現場少了熱情的球迷一起應援，女孩們除了線上直播與球迷互動外，全場九局也都會為球員加油應援。（陳麒全攝）

樂天女孩啦啦隊隊長籃籃表示，雖然現場少了熱情的球迷一起應援，女孩們除了線上直播與球迷互動外，全場九局也都會為球員加油應援。（陳麒全攝）

中場時間，東、西區的女孩互動玩遊戲，帶動現場氣氛。（陳麒全攝）

中場時間，東、西區的女孩互動玩遊戲，帶動現場氣氛。（陳麒全攝）

中場時間，東、西區的女孩互動玩遊戲，帶動現場氣氛。（陳麒全攝）

樂天女孩們除了線上直播與球迷互動外，全場九局也都會為球員加油應援。（陳麒全攝）

樂天女孩們除了線上直播與球迷互動外，全場九局也都會為球員加油應援。（陳麒全攝）

樂天女孩若潼。（陳麒全攝）

樂天女孩奔卉妮。（陳麒全攝）

配合中央防疫政策，中華職棒即日起至6月8日都採閉門比賽，不開放觀眾進場，樂天女孩啦啦隊隊長籃籃表示，雖然現場少了熱情的球迷一起應援，女孩們除了線上直播與球迷互動外，全場九局也都會上場，輪流為球員加油應援。

隊長籃籃說，因為閉門比賽後，沒有觀眾進場，為了不讓場面有冷清感，除了用線上直播的方式與球迷互動外，觀眾席上也裝置了假人牌和LED看板。

籃籃說，原本在有觀眾時，在四到六局會留給球迷表演，現在閉門比賽，樂天女孩們改全場九局都會上場應援，讓每一局都有女孩在場上為球員加油，在中場時間，也改成東、西區的女孩互動玩遊戲，帶動現場氣氛。

籃籃也提供自己的防疫小秘訣，除了在移動時戴上口罩外，在隨身包包中也會帶著消毒濕紙巾與酒精消毒噴霧，來到球場時會先消毒坐位，喝水時也會保持安全社交距離，疫情嚴峻期間，依照中央防疫規定，守住最後防線。

(中時 )