有雜誌10日公布一份民調，總統蔡英文的滿意度達55.3%。至於民進黨已坐困愁城，蔡英文的民調為何仍高？前民進黨立委沈富雄認為，其中一個因素就是國民黨，也就是，現在國民黨中央，沒有一個人可以取代蔡英文。

根據《遠見》雜誌4月29日至5月3日進行的民調，蔡英文的滿意度55.3%，是五年來最高；而她的不滿意度為31.1%，也創下新低。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》指出，其實國民黨的地方首長，現在聲望是不錯的，另外這些公共政策，尤其是即將到來的公投，民進黨真的是坐困愁城，但是蔡英文為什麼民調還是那麼高？除了大陸的因素外，還有國民黨的因素，他認為，國民黨講2022地方選舉都還可以，但現在國民黨中央，卻沒有一個人可以取代蔡英文。

沈富雄接著表示，行政院長蘇貞昌若要下台，民進黨裡頭可以再找一個人換蘇貞昌；但如果蔡英文不好，那要換誰？要換國民黨的人啊！但是現在國民黨沒有一個人，可以讓他們仰望，且2024非他不可，所以國民黨要加油。國民黨立委賴士葆此時跳出來說，怎會沒有人？趙少康就比蔡英文好啊！主持人趙少康回說：「這沒什麼好比，因為蔡英文馬上要下來了。」

(中時新聞網)