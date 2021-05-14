台灣新冠肺炎疫情升溫，台北市立聯合醫院和平院區，13日傳出普通病房有2名病患確診，相關醫護人員已經進行採檢、居家或集中隔離檢疫。北市聯醫工會提3點須知，除該院員工即起可公費入住「警消醫護加油棧」，明日上班的員工應照常出勤，若被要求隔離，院方也應給予公假，否則將會觸法。

北市聯醫工會稍早發文指出，疫情逐漸升溫，工會已經聯繫院方，確認和平院區全體員工即起可公費入住「警消醫護加油棧」，有需要的員工應主動聯繫主管，登記市府名列的旅館，並出示識別證登記，事後憑收據或發票核實核銷。若申請不順利，務必立即告知工會。

工會說，明日維持運作的單位員工請照常出勤，若有任何防疫上的疑慮，務必向主管反映並告知工會，工會會在第一時間聯繫處理。

此外，由於部分醫療單位關閉，員工被要求跨單位、跨院區支援，工會表示，醫院必須提供相對應的教育訓練。若醫院要求隔離，就會給予公假，主管若擅自要求請特休、補休或事病假休息，是違法的。

觀光傳播局日前與北市旅館業者合作，新增3家「警消醫護加油棧」，讓有需要的警消、醫護人員入住，3家旅館分別為天閣酒店劍潭館、思泊客及町．記憶旅店，共提供約160間客房。

(中時 )