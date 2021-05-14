《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post‎）13日報導，以色列精銳地面部隊已於加薩邊界集結，並持續動員後備軍人；而巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）也並未服軟，繼續對以色列發動火箭攻擊，雙方之間的全面戰爭一觸即發。

根據報導，本就派駐加薩邊界的以色列國防軍部隊，已被全數召回待命；且第一步兵旅「戈蘭旅」（Golani Brigade）、第35傘兵旅，以及以軍歷史最悠久的裝甲部隊第7裝甲旅，皆已被部署至加薩邊界。另外，以軍也已動員7000名後備軍人，主要用於支援砲兵、「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統，以及情報和醫療等單位。

以色列軍方發言人齊爾柏曼（Hidai Zilberman）准將表示，與地面作戰相關的計畫已呈交參謀長科哈維（Aviv Kohavi）中將，並會在稍後由以色列安全內閣批准。

對此，哈瑪斯的回應是再對以色列南部的拉蒙機場（Ramon airport）發動火箭攻擊。其發言人烏拜達（Abu Ubaida）宣稱，哈瑪斯已準備了「各式各樣的死法」，將讓以軍官兵痛不欲生。

「德國之聲」（Deutsche Welle）指出，目前的情勢發展，讓人回想起2008年和2014年的加薩戰爭；英國航空（British Airways）、維珍航空（Virgin Atlantic）、德國漢莎航空（Lufthansa）、西班牙伊比利亞航空（Iberia）等皆已取消飛往特拉維夫（Tel Aviv）的航班。

雖然未具名的埃及官員透露，在與哈瑪斯對話後，埃及代表團已趕赴特拉維夫，希望促成雙方停火；聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）共同呼籲雙方「停止暴力」。不過以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日才正式拒絕哈瑪斯提出的停火提議，情勢恐無法輕易降溫。

(中時新聞網)