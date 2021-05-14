台中7期為市府、市議會所在地，新光三越、大遠百等百貨商圈，人潮帶來錢潮的黃金地段。（盧金足攝）

台中市7期為市府、市議會所在地，新光三越、大遠百等百貨商圈消費力驚人，政商重鎮的黃金地段，吸引很多北部建商插旗，7期前4月大型交易共6筆，由北部建商拿下，成交總額129.35億元，目前7期指標豪宅已達6字頭行情，坐擁富人區的特色，持續為房價鍍金。

住商不動產7期南屯店經理黃盟翔指出，北部建商南下搶食房市大餅成大勢，7期受惠市場熱度飆升，容積率高達650％的新4、新6土地搶手，地價水漲船高。

財力雄厚、獲利能力強的全國性指標建商重金進駐，不少在地建商及中小型建商紛紛外溢至新興重劃區。

比較7期歷年土地單價，興富發集團去年以每坪350萬元出手市政北七路、惠中路口角地，登上「地王」；大陸建設分別以每坪346.9萬元、327萬元購置惠中路一帶土地，目前兩塊基地已開發為「大陸丽格」、「大陸宝格」兩大指標豪宅案。

黃盟翔表示，台中市各區域不斷出現新地王，水湳經貿園區出現280萬元單價新高、單元8每坪最高飆到115.7萬元。

很多指標建商多年來持有7期精華地，今年火力全開推案，包括大陸建設、由鉅建設、寶璽建設都推新建案，地段及價值被視為抗跌增值關鍵，同步帶動豪宅買氣。

(中時 )