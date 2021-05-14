【回憶殺】世界各國不少體育健將退役後，大多會轉型成藝人，繼續在享受鎂光燈追逐的焦點，大陸影后級女星左小青就是最好的範例之一，從成功的國家級體操選手，到轉型演員在2010年奪下華鼎獎影后，童年閃婚大她20歲富商高全建，淡出影壇過著幸福生活；當外界以為她過著幸福生活，今（2021）年卻在節目中透露獨自帶女兒，10年婚姻破局跌破大眾眼鏡。

左小青8歲開始就參加專業的藝術體操隊訓練，從小就是國家隊成員之一，在她的體操生涯中獲得多次大大小小比賽冠軍，在1993年16歲時退役；之後她在一次專訪中提到，在她退役後奧運才將藝術體操列為比賽項目之一，沒能參加奧運為國爭光，是她人生最大遺憾。

左小青在青少年時期，是國家級體操選手，拿過大大小小比賽的冠軍。(圖/ 摘自左小青微博)

原本打算考取體育系的左小青，在朋友推薦下，被導演姜文看中，讓她在電影《陽光燦爛的日子》裡演一名跛腳女孩，這個機會也讓她萌生當演員的想法；1995年她考進北京電影學院表演系，畢業後也踏入演藝圈，在主持和戲劇上都有不錯成績，演出多部影視作品，2010年時更拿下華鼎獎最佳女演員獎，讓看著她經歷體操選手轉型演員的粉絲們，都替她感到開心。

左小青在事業上有好成績，感情生活也格外受關注，長相精緻又有好身材的她，其實和不少男星傳過緋聞，像是陳道明和孫紅雷，但都不了了之；但意外的是，2010年左小青突然閃婚大她20歲的香港富商高建全，婚後更生下一個寶貝女兒，而她也選擇淡出演藝圈，把重心放到家庭生活。

左小青婚後淡影多年，回歸參加選秀節目時，提到獨自帶娃，也意外曝光已離婚富商老公的消息。(圖/ 摘自左小青微博)

豈料，今年初女星選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季公布參賽名單，居然有已經43歲的左小青，讓不少粉絲很驚訝；直到節目中有一次左小青和其他女星聊到單親家庭的話題，她突然說了，「我現在一個人帶女兒，所以我很擔心她的性格會有一方面缺失」，網友們從她的言談中發現不對勁，紛紛推敲是否遇到婚變。

節目播出後，左小青的「獨自帶娃」一席話引起討論，後來更自己跳出來坦承10年婚姻已告終，且淡淡地吐露心聲，「始於愛情，終於友情，女兒快樂成長是最大願望。結婚、離婚或者不婚都是選擇題，自己選擇自己想要的快樂人生就好啦」；有不少粉絲心疼她的堅強，也留言鼓勵她「加油，我們陪著妳」。

(中時新聞網)